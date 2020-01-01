سلطنة عمان تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأربعاء تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 210 إصابات، وحالة وفاة وحيدة.

وكشفت الوزارة أمس الثلاثاء، عن وفاة مواطن عماني مصاب بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) ويبلغ من العمر 72 عاما. ولفتت إلى أن هذه الحالة "تعد أول وفاة تسجل في السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض".

وقررت اللجنة إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، فيما عدا الموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم حضورهم لإنجاز الأعمال الضرورية، على أن يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد، حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 850 ألف إصابة، و42 ألف حالة وفاة، فيما اقترب عدد المتعافين من 180 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف شباط، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 190 ألفا في الولايات المتحدة و105 آلاف في إيطاليا و95 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار، فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.