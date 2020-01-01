أسعار النفط تشهد انخفاضا ملحوظا في أسواق أمريكا

جهينة نيوز:

شهدت أسعار النفط العالمية صباح اليوم الأربعاء انخفاضا ملحوظا متأثرة بانخفاض سعر العقود الآجلة لمزيج نفط برنت بحر الشمال بنسبة 2.2% ليصل إلى 25.78 دولار للبرميل.

وبحسب البيانات المتداولة انخفضت أسعار العقود الآجلة لشهر أيار لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.1% ليصل سعر البرميل الواحد إلى 20.46 دولار.

وأشار خبراء اقتصاديون عن نمو لاحتياطي النفط هذا الأسبوع في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 10.5 مليون برميل ويتوقع الخبراء عن زيادة مستمرة لتبلغ 3.9 مليون برميل إضافي في الفترات المقبلة.

وختمت أسعار النفط الخام القياسية ربع سنة من التقلبات بأكبر خسارة لها على الإطلاق، إذ تهاوت العقود الآجلة للخام الأمريكي وبرنت على مدار آذار بفعل حالة الجمود التي أصابت الاقتصاد العالمي جراء جائحة فيروس كورونا، فضلا عن اندلاع حرب أسعار بين روسيا والسعودية.

وتحطم الطلب العالمي على الوقود جراء قيود السفر المفروضة بسبب جائحة كورونا. ويتوقع كبار المتعاملين والبنوك تراجع الطلب بين 20 و30 بالمئة في نيسان، واستمرار الاستهلاك الضعيف في ظل تضعضع النشاط الاقتصادي بشدة لعدة أشهر قادمة.