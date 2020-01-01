قوات الاحتلال تتوغل في بيت حانون والـ"كورونا" يسجل إصابات جديدة

جهينة نيوز:

توغلت آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مسافة محدودة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وشرعت بأعمال تسوية وتجريف انطلاقاً من موقع النصب التذكاري، وذلك بغطاءٍ من طائرات الاستطلاع التي حلقت بالمكان .

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا من بين المحجورين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وحالتهما مستقرة ومطمئنة.

وارتفع عدد المصابين في غزة إلى ١٢ إصابة، بينما بلغ العدد الإجمالي في فلسطين ١١٩ تعافى منهم ١٨ شخصاً.

كما شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في كيان الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية أكبر ارتفاع يومي منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، بتسجيل 760 إصابة جديدة.

وأكدت وزارة الصحة في كيان الاحتلال، اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ منذ صباح أمس 5591، وسجلت 233 من الحالات الجديدة خلال الليلة الماضية، مشيرةً إلى أن 97 من المرضى لا يزالون في حالة خطرة و76 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال عن تشخيص إصابة جنرالين بارزين جديدين فيه بكورونا، وهما قائد الجبهة الداخية الجنرال تامر يادي وقائد مديرية العمليات أهارون هاليفا، مؤكداً أنّ الجنرالين البارزين وضعا قيد الحجر الصحي حتى نهاية الأسبوع.

وجاء ذلك بعد يوم من الإعلان رسمياً عن إصابة رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال أفيف كوخافي بـ"كورونا".