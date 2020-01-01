توقعات بانخفاض أسعار الخضر والفواكه خلال ١٥ يوماً لهذا السبب؟

جهينة نيوز

توقع نائب رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة لـ “الوطن” أن تنخفض أسعار الخضر والفواكه عدا البندورة خلال ١٥ يوماً لكون إنتاج المواسم الجديدة قد بدأ في حين أن موسم البندورة تأخر.

وأعاد قسومة الارتفاع الكبير في سعر كيلو البصل إلى تهريبه من لبنان وهو بصل مصري ، لافتاً إلى أن حركة التصدير حالياً بطيئة ومحدودة وليس لها تأثير في ارتفاع الأسعار إنما الارتفاع يعود لزيادة الطلب .

وأبعد قسومة الشبهة عن تجار سوق الهال في ارتفاع الأسعار معتبراً أنهم مجرد وسطاء يبيعون الخضر والفواكه لمصلحة أصحاب البيوت البلاستيكية ويأخذون عمولة تتراوح بين ٥ الى ٧ بالمئة منهم لقاء بيع إنتاجهم.

وأشار إلى أن أصحاب البيوت البلاستيكية عندما يباشرون بالزراعة يأخذون مبالغ مالية سلفاً من التجار بشرط تسويق الإنتاج لهم وهم بدورهم يبيعون الإنتاج بالأمانة لمصلحة أصحاب البيوت البلاستيكية ويتم البيع بحسب العرض والطلب فإذا كان الطلب كبيراً ترتفع الأسعار والعكس صحيح .