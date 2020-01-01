وفاة رئيس نادي مرسيليا التاريخي بعد إصابته بالـ"كورونا"

جهينة نيوز:

أعلنت وسائل إعلام سنغالية، اليوم، عن وفاة باب ضيوف الرئيس التاريخي لنادي مرسيليا الفرنسي من جراء إصاباته بفيروس كورونا.

ووكان من المقرر أن يتم نقل ضيوف من العاصمة السنغالية داكار إلى مدينة نيس الفرنسية الجنوبية على متن طائرة خاصة مجهزة من الناحية الصحية، أمس، لكن طائرته لم تقلع بسبب تردي وضعه الصحي قبل أن يتوفى على الأراضي السنغالية.

وترأس باب ضيوف نادي مرسيليا الفرنسي في الفترة من 2005 إلى 2009 وساهم بشكل كبير في بناء الفريق الذي توج بطلاً للدوري الفرنسي عام 2010 بعد صيام دام 17 عاماً.

ودخل ضيوف أحد مستشفيات داكار في الأيام الأخيرة بعد إصابته بفيروس كورونا واحتاج إلى جهاز تنفسي خلال فترة علاجه.