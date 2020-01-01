نقيب الأطباء يلزم كل طبيب بتخصيص يوم لمعالجة المرضى مجاناً

جهينة نيوز

أكد نقيب أطباء سورية كمال أسد عامر أنه تم إصدار تعميم للأطباء بتخصيص كل طبيب يوماً يستقبل فيه المرضى مجاناً في عيادته، موضحاً أنه التعميم إلزامي للأطباء ويترتب عليه أثار قانونية بحسب قوانين النقابة.

وفي تصريح لـ “الوطن” كشف عامر أنه تم التعميم أيضاً لفروع النقابة بتشكيل فرق من الأطباء في كل محافظة تكون جاهزة في حال الحاجة إليها في المشافي الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد عامر أن عيادات الأطباء تستقبل الحالات الإسعافية فقط للحد من التجمعات، بينما الاستشارات الطبية والحالات الباردة تؤجل أو تعالج عبر الهاتف، مشيراً إلى أنه لم يتم إبلاغ النقابة بأي حالة لأطباء تم الحجر عليهم صحياً أو كان مشتبه بهم أنهم مصابين بفيروس كورونا.

واعتبر عامر أن التعاون مع وزارة الصحة هو عمل تشاركي، مشيراً إلى أن تعاميم النقاية في الغالب موجهة للأطباء في عياداتهم الخاصة بينما الأطباء العاملين في وزارة الصحة يخضعون لتعليماتها وبالتالي تلتقي مع الوزارة في هذا العمل.

وبيّن عامر أنه تم التعميم لفروع النقابة لتأمين كمامات للمشافي الحكومية على أن يخصص كل فرع مبلغ يتراوح ما بين مليون إلى ثلاثة ملايين لهذا الغرض.