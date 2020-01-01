في حمص.. الحجر على 100 شخص دخلوا سورية بطرق غير شرعية ولا أعراض للإصابة حتى اللحظة!

جهينة نيوز

بين مدير صحة حمص الدكتور حسان الجندي أن عدد الحالات الموجودة في مركز الحجر الصحي المؤقت الكائن في المشفى المتنقل بالمدينة الجامعية وصل إلى نحو 100 حالة لأشخاص قدموا من خارج البلاد دخلوا القطر بطرق غير شرعية.

وأكد الجندي لـ”الوطن” أنه تتم مراقبتهم ومتابعتهم صحيا بشكل يومي ويتم إجراء الفحوصات الطبية لهم بشكل متتالي للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مبينا أنه لا يوجد لدى الأشخاص المحجور عليهم حتى اللحظة أية أعراض لإصابتهم بالفيروس، إلا أنهم سيبقون بالمركز حتى تنتهي فترة الحجر والتأكد من عدم إصابتهم .

وأشار الجندي إلى أن مركز الحجر في المدينة الجامعية يتسع لـ 250 شخص حاليا، وبالإمكان التوسع في حال استدعت الحاجة لذلك بإقامة مراكز حجر أخرى في بعض المدارس أو المباني الحكومية، كاشفا أنه لا يوجد أية حالة حاليا في مركز العزل بمشفى الوليد في حي الوعر

وأوضح الجندي أن جميع المشافي بالمحافظة تواصل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وحتى خلال فترة حظر التجول بما فيها الخدمات والعمليات الإسعافية والجراحية والتصوير الشعاعي والتحاليل المخبرية وغيرها، لافتا إلى أن كافة مستلزمات المشافي والفرق الطبية من معقمات وكمامات وقفازات وغيرها متوفرة ولا يوجد أي نقص باللوازم الطبية في المحافظة.