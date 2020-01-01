الحرارة أدنى من معدلاتها والرياح تتجاوز سرعتها 80 كم/سا في المناطق الجنوبية

جهينة نيوز

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات وتكون الهطلات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحيانا فوق مناطق متفرقة والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة أحيانا وخاصة فوق المناطق الجنوبية حيث تتجاوز سرعة الهبات 80 كم / سا أحيانا والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غدا أدنى بقليل من معدلاتها ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق مناطق متفرقة وخاصة الساحلية والجزيرة.