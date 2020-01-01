أبراج الأربعاء 1 نيسان مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 1-4: جذاب لطيف ومبعث سرور وصافي النية ولديه هيبة ووقار ورزانة ويحكم بشكل عادل ونشيط فكرياً وجسدياً لايعترف بوجود المستحيل.. جريء ومتمسك بالعادات والتقاليد.

يبدو عليك معالم القوة بانتظارك سنة جيدة. هجرة للبعض وولادة طفل للبعض وللبعض إقامة جديدة.. سنة مميزة وحظاً سعيداً..

الحمل:

انفراج وتقدم وتتطور الأحداث بشكل إيجابي لكن يعكر صفو حياتك وهدوئك بسب بالعائلة وابتعد عن التّوتر ولاتتخلى عن مسؤولياتك وانتبه لأمورك العاطفية.. ولا مانع من الجلوس في المنزل لأنك بحاجة للحنان اليوم.

الثور:

أشياء جديدة وتدخل بأصغر التفاصيل وتهتم بتغيير في حياتك وأسلوبك وبانتظار رحلة واستكشاف.. دراسة أو رحلة.. وتجد حلاً لأمر كان عائقاً أمامك.. اليوم المجتمع مفتوح على مصراعيه أمامك في مصالحة مع الأخوة والجيران.. ومن الضروري أن تنشط اليوم لأن المقابلات ناجحة.

الجوزاء:

لاتدع الفرصة تضيع منك... ومدّ يد العون للآخرين ولاتدع حماستك تخف تجاه الطموحات.. اليوم تنطلق ولاتتوقف.. ديون أو مكافأت أو قيود وأمور تحمل لك لربح وتدافع عن حقك.. ربما كان هناك ظروف فيها معاكسات لكنك تصبر وتغمرك الحماسة الثقة وتشجيع على المبادرات وفترة إيجابية ..

السرطان:

القمر في برجك.. تألق وتجدد.. لاخوف على مصالحك يعني انقلاب المعطيات لمصلحتك.. يوم جيد مع الآخرين وتغير وتطور وتفتح صفحة جديدة وتنفتح على كل الآراء يناسبك اليوم لتقديم فرصة للنجاح أو إطلالة مهنية أو رحلة جديدة ولعب دور بارز وتعزيز الشعبية..

الأسد:

حاول أن تكون هادئاً وابتعد عن الجو المتشنج ولاتتدخل بشؤون الآخرين ولاتكن لجوجاً كي لاتصاب بخيبة أمل وقد لاتحصل على مرادك، وربّما لن تكون في الصفوف الامامية وهناك مجال لتعزيز علاقاتك الجديدة لكن مع ذلك تشعر أن البعض لايستطيع التفاهم معك بتناغم، لذلك الفترة فيها بعض الخلافات لذلك لاتسمم جو الألفة والحميمة.

العذراء:

يوم جيد فيه معرفة قديمة أو جديدة وتحتك بالناس وقادر على إيجاد الحلول والتسويات وقد تكون نشاطاتك متنوعة وقدرتك على استيعاب الأمور عالية تكرر محاولاتك ولاتستسلم أمام أي أمر يوم جيد ووافر الحظ.

الميزان:

الظرف مناسب للعمل، لكن ابتعد عن المطبات النفسية لأنّ نهارك فيه قلق وقد يأخذك باتجاه أحد الوالدين، لاتبالغ بانفعالاتك واحسب حسابك لمسألة طارئة... نهار ضاغط.. ربّما تواجه انتقاد أو خصومة أو منافسة لذلك سيطر على أعصابك اليوم.

العقرب:

يوم مناسب لك لأن القمر في برج السرطان ويحمل لك ترويجاً لأعمالك واحتمال الدخول بمعتقدات واتصالات لمسافات بعيدة.. انتبه من السفر ويوم مناسب لتبادل المعلومات.. قوّي قلبك لأنك تميل إلى ادخال جديد إلى حياتك ربما إلى مظهرك وعزز صداقاتك وتحالفاتك وتصالح مع الآخرين ومارس صلاحياتك لكن بمرونة.. الحركة لك اليوم.

القوس:

أكد على النوايا الصادقة.. ربما توضح موقف أو رأي لتصليح أخطاء وانتبه من مخالافات قانونية... يوم مرهق ووعود وتسويات اشتغل عليها.. قد تعزز وجودك في مجال ما وتضبط مساعداتك، لكن لاتبحث عن مجازفات ولاتخالف القانون والتزم المواعيد.. هذا اليوم ربما يحمل لك أمراً استشفائياً أو فاتورة.

الجدي:

تركيزك اليوم على الشراكة، وبما أنّ القمر في برج السرطان فهذا يعني أنّ النهار متشنج لذلك جرّب مدّ جسور المحبة بينك وبين الشركاء وقدّم الحلول ولاتبخل بالأفكار، قد يتحداك أحد المحيطين وللبعض عليهم بالصبر.. الفرص متاحة ومميزة لكن لاتستعجل بالتذمر أو الشكوى... النهار فيه فرصة لإطلالة لك مع الشركاء.

الدلو:

يأخذك العمل بعيداً لذلك لاتتركه ولاتبعثر طاقاتك ونظّم وقتك وحدد أولوياتك واهتم بصحتك ودقق بعملك قبل تقديمه .. احتمال هناك خطأ مخفي لذلك جرّب طلب المساعدة.. جدول أعمالك منهمك وتجنب الخلافات.. يوم فيه عمل كثير وتنقل وتستمع لآراء الآخرين ويناسبك التحركات الدبلوماسية واستفسر عمّا لايرضي فضولك حتى لاتقع في المشكلات.. وتنشغل بمتابعة أوراق أو أمر مهم وقراءة حسابات.

الحوت:

نهار قوي ومشجع على الصعيد الشخصي... تسمع أخبار جميلة وتتوضح أمور وترتاح من المسوؤليات الصعبة وتجد نفسك مطمئناً بين الأهل فالأجواء سهلة نسبياً وتشارك في نادي أو جمعية.. يوم مناسب لأي مناورة أو نقاش وصوتك مسموع ومندفع ومغامر ويشجعك الأهل والأصدقاء.. بالمجمل هناك تحسن في الأداء على معظم الصعد.