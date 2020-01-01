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أشهر المعالم السياحية حول العالم مهجورة تماماً بسبب فيروس كورونا
الأربعاء, 1 نيسان 2020 الساعة 03:58 |
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