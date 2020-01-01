اليمن .. عبدالملك العجري: غير منطقي أن ترعى السعودية الحرب والمصالحة في ذات الوقت

الأربعاء, 1 نيسان 2020 الساعة 03:53 | سياسة, عربي

اليمن .. عبدالملك العجري: غير منطقي أن ترعى السعودية الحرب والمصالحة في ذات الوقت

جهينة نيوز:

علق عضو فريق الوفد الوطني اليمني المفاوض ” عبدالملك العجري ” على التصريحات التي أدلى بها السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية والتي دعا من خلالها الأطراف اليمنية لإجراء محادثات سلام في الرياض.

وقال عبدالملك العجري : لا يصح لا من ناحية منطقية ولا من ناحية سياسية أن ترعى السعودية الحرب وترعى المصالحة في ذات الوقت.

وأضاف: منذ اختارت السعودية رعاية الحرب العدوانية فهي حددت موقعها على طاولة المفاوضات كخصم ولا يصح ان تطلب لنفسها أي صفة أخرى غيرها.. مشيرا إلى أن السعودية اليوم في موقع المدعو للحوار لا في موقع الداعي إليه.


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