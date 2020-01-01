الاسهم الامريكية تشهد هبوط غير مسبوق منذ ثلاثين عاماً

الأربعاء, 1 نيسان 2020 الساعة 03:51 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

الاسهم الامريكية تشهد هبوط غير مسبوق منذ ثلاثين عاماً

جهينة نيوز:

هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، اليوم، مع تكبد المؤشر داو جونز الصناعي أكبر انخفاض ربع سنوي له منذ 1987.

تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر تراجع فصلي له منذ الأزمة المالية بفعل أدلة متنامية على أضرار اقتصادية ضخمة من جائحة فيروس كورونا.

وتراجع داو 410.32 نقطة بما يعادل 1.84 بالمئة إلى 21917.16 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 42.06 نقطة أو 1.60 بالمئة ليسجل 2584.59 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 74.05 نقطة أو 0.95 بالمئة إلى 7700.10 نقطة؛ حسب "رويترز".

وكانت الأسهم الأمريكية، قد قفزت أمس الاثنين، بدعم من مكاسب شركات الرعاية الصحية مع بحث المستثمرين عن أسهم أصبحت رخيصة ويمكنها أن تتحمل الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا