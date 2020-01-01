رئيس مجموعة اليورو يحذر من تفكك منطقة العملة الأوروبية الموحدة

جهينة نيوز:

حذر رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو من خطر تفكك منطقة العملة الأوروبية الموحدة على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سنتينو قوله في رسالة وجهت إلى وزراء مالية 19 بلدا في مجموعة يورو غروب “سنخرج جميعا من الأزمة مثقلين بديون أكبر بكثير إلا أن هذا التأثير وتداعياته الطويلة يجب إلا يصبح مصدر تفكك” مشيرا إلى أن “الرد المشترك يجب أن يحدد قبل الـ 12 من نيسان المقبل”.

وأضاف سنتينو: “يجب تحسين الانظمة الصحية وتأمين السيولة التي تحتاج إليها الشركات للاستمرار وتعويض العمال الذين تم الاستغناء عنهم وعلينا بحث سبل استخدام الأدوات الموجودة وأن نبدي انفتاحا على درس حلول أخرى إذا تبين أن الأدوات الأولى غير ملائمة”.

وكانت وزيرة الشؤون الأوروبية في الحكومة الفرنسية أميلى دو مونشالان أكدت قبل يومين أن تعامل الاتحاد الأوروبي مع انتشار فيروس كورونا سيحدد مصداقيته وجدواه بعد فشل دوله في الاتفاق على سبل الحد من تداعيات الوباء على الاقتصاد”.