روسيا ترسل مساعدات طبية الى الولايات المتحدة الامريكية للتصدي لكورونا

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن طائرة روسية تحمل مساعدات طبية تتوجه إلى الولايات المتحدة قبل نهاية اليوم للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال بيسكوف: "تم اليوم التنسيق الفني والتحضير لمغادرة رحلة جوية من روسيا، ومن المتوقع أن تنطلق قبل نهاية اليوم". ووفقا لبييسكوف، فقد جرى الحديث عن هذه المساعدة خلال الاتصال الهاتفي، الذي جرى أمس بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

وأضاف بيسكوف "قام الجانب الروسي في ظل الظروف الراهنة والوضع الوبائي الرهيب الذي تتعرض له أمريكا، بتقديم مساعدات على شكل معدات طبية ومعدات وقائية، وقد قبل الرئيس ترامب هذه المساعدة الإنسانية بامتنان".

وشدد بيسكوف على "أنه من المهم أن نلاحظ أنه عند تقديم المساعدة للزملاء الأمريكيين، فإن الرئيس (فلاديمير بوتين) ينطلق من الفرضية القائلة بأنه عندما يكتسب المصنعون الأمريكيون زخما في تصنيع المعدات والمواد الطبية، فسيكون بإمكانهم أيضًا الرد بالمثل، إذا لزم الأمر".

واختتم بيسكوف حديثه: "الآن، بما أن الوضع الحالي يؤثر على الجميع دون استثناء، وله طبيعة عالمية، فليس هناك بديل للعمل المشترك وروح الشراكة والمساعدة المتبادلة".

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، أمس الاثنين، أن الرئيسين الأمريكي والروسي، دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، اتفقا خلال اتصال هاتفي، على أهمية استقرار سوق الطاقة العالمي.

وجاء في بيان مكتوب للمتحدث: "اتفق الرئيس ترامب والرئيس بوتين على أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية".

ووفقا للمتحدث، فقد تم خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيسيين "بحث المواضيع الثنائية والعالمية الملحة بما في ذلك فيروس كورونا وفنزويلا".

من جهة أخرى، وفي إطار دعم روسيا الدول المنكوبة بجائحة كورونا، أرسلت وزارة الدفاع الروسية 15 طائرة تابعة للقوات الروسية إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 23 مارس/ آذار، أن موسكو أرسلت إلى إيطاليا مختبرا واحدا، و20 آلة تعقيم و66 مختصا من إجمالي 20 ألف مختص، وهو ما لا يؤثر على قدرات القوات أثناء تنفيذ المهام داخل البلاد