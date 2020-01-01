ارتفاع عدد مصابي كورونا في العراق إلى 694 و50 حالة وفاة

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات ليصبح إجمالي عدد الإصابات 694 وإجمالي عدد الوفيات 50 وفاة.

وصرحت الصحة العراقية في بيان "سجلت مختبرات الوزارة 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق و4 حالات وفاة جديدة".

وأضافت أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ 694، مجموع الوفيات 50 ومجموع حالات الشفاء 170".

وتوقعت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، تسجيل ارتفاع كبير في إصابات فيروس كورونا المستجد في العراق، خلال الأيام العشرة المقبلة.

وقال مكتب الصحة العالمية بالعراق في بيان، إن "العراق ثاني بلد من حيث عدد الوفيات المرتبطة بكورونا في منطقة شرق البحر المتوسط بعد إيران".

وحذر الناطق باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، الجمعة الماضي، من وضع صعب في حال تفشي فيروس "كورونا المستجد" في البلاد.

وقال البدر، في تصريح لـ"سبوتنيك"، "في الوقت الحالي بالنسبة للأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الوضع جيد جدا ، لكن في حالة حدوث تفشي وبائي لا طبعا واغلب دول العالم حتى المتقدمة منها تعاني حاليا من نقص الأدوية والتجهيزات ، ولذلك نؤكد على موضوع الوقاية والحماية من التفشي وإلا بكل صراحة الوضع سيكون صعبا خاصة إذا ازدادت الأعداد كثيرا عن الاعداد الحالية".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها حظر التجوال وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.

المصدر: وكالة سبوتنك