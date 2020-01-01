مفاهيم خاطئة عن الكمامات ..متى يجب تبديلها ؟ أي كمامة يمكن أن تستعمل أكثر من مرة ؟

جهينة نيوز:

في ظل ارتفاع الاسعار و عدم قدرة الكثيرين على دفع تكاليف تبديل الكمامات. نستعرض معكم في هذا التقرير ما هي الكمامات التي تستعمل اكثر من مرة و متى يجب تبديلها كي تقي نفسك العدوى بفيروس كورونا .

في ظل ارتفاع الاسعار و عدم قدرة الكثيرين على دفع تكاليف تبديل الكمامات. نستعرض معكم في هذا التقرير ما هي الكمامات التي تستعمل اكثر من مرة و متى يجب تبديلها كي تقي نفسك العدوى بفيروس كورونا .

1- الفرق بين من يعيش في بيئة موبوئة و بين من يعيش في بيئة سليمة

من يعيش قرب مريض مصاب بفيروس كورونا يحتاج الى تبديل كمامته اذا كانت جراحية كل ساعتين الى ثلاث ساعات و بحذر و لا ينصح باستعمال الكمامة اكثر من مرة حتى لو كانت من طراز ان-95 و قد يحتاج الى نظارة الى جانب الكمامة و أكثر من ذلك قد يحتاج الى تعقيم وجهه كامل قبل نزع الكمامة في حين الذي يعيش في منزل لا يوجد داخله اي مصاب لا يحتاج الى تبديل الكمامة الا في حال اشتبه بانه قابل مصاب محتمل بالمرض او دخل حشد او تجمع ما و حتى لو انتهت الفعالية المغناطيسية للكمامة ستبقى حاجز ميكانيكي قادر على تخفيض نسبة احتمال الاصابة بالفيروس.

2- الحاجة الى الكمامة

داخل المنزل لا حاجة الى الكمامة الا في حال وجود مصاب او مشتبه باصاباته في المنزل و لكن الكمامة لها حاجة في حال الخروج من المنزل و احتمال مقابلته اشخاص او دخوله تجمعات و اي قناع يشكل حاجز ميكانيكي يمكن ان يلعب دور الكمامة و قد يؤدي الى الوقاية و تخفيض نسبة احتمال الاصابة و بالتالي تغطية الانف و الفم عند الخروج من المنزل ضرورية إن أمكن و يمكن استعمال (الكوفية – الحرام – الشماخ) و في الصين تم استعمال جزء من حمالة الصدر فضلاً عن امكانية تصنيع قناع وجه من الاقمشة المتوفرة في المنزل أو الكمامة الجراحية, فأي حاجز ميكانيكي يحمي الانف و الفم يخفض نسبة احتمال الاصابة بالفيروس و خصوصاً أن الفيروس ينتقل عبر جزيئات لعاب رطبة و لكن يجب غسل اي قناع مصنع يدوياً جيداً عند العودة الى المنزل و قلعه بحذر في حال دخول مناطق مشبوهة باصابات.

3- هل يجوز انزال الكمامة تحت الانف عندما اشعر بالضيق..؟

يفضل اما نزع الكمامة فإنزال الكمامة الى اسفل الانف او الى الذقن يؤدي الى مضاعفة نسبة الاصابة بالفيروس في حال كنت قد قابلت شخص مصاب و عليه لا يجوز تغير وضع الكمامة على الوجه فإما ارتداء و اما نزع .

4- هل يمكن ارتداء الكمامة بعد نزعها..؟

هذا يعتمد على الاشخاص الذين قابلتهم و الاماكن التي دخلتها خلال ارتداء الكمامة و ما اذا كان شخص ما سعل بالقرب منك او عطس ففي هذه الحالة ينصح بتبديل الكمامة و ان كان ذلك غير ممكن فتعقيمها جيداً بمحلول كحولي بنسبة 70% و تركها تجف قبل ارتدائها, و لكن اذا كنت طوال الفترة التي كنت ترتدي خلالها الكمامة لم تقابل اي شخص عن قرب اقل من متر واحد و لم تدخل اي تجمع و لم يعطس او يسعل احد بقربك فيمكنك اعادة ارتداء الكمامة.

5- هل يوجد كمامة قابلة للاستعمال اكثر من مرة..؟

لا يوجد اي نوع من الكمامات يمكن استعماله اكثر من مرة في حال قابلت شخص مصاب بالمرض و لكن طالما انت لم تقابل اي شخص من مسافة اقل من متر و لم تدخل اي مكان قد يكون موبوء يمكن استعمال الكمامة اكثر من مرة و يفضل تعقيمها قبل الاستعمال الثاني.

6-هل يمكن استعمال كمامات ان-95 (N-95) اكثر من مرة

سعر كمامات ان-95 باهظ الثمن يصل الى 3000 الاف ليرة سورية و لكن ما ينطبق على الكمامة الجراحية ينطبق عليها حيث ان مقابلة شخص مصاب سيؤدي الى تلوث الكمامة و يصبح من الضروري التخلص منها و في حال عدم مقابلة اي شخص عن مسافة تقل عن متر واحد يمكن اعادة استعمالها مع ضرورة تعقيمها بمحلول كحولي بعد كل استعمال.

ملاحظة: ما سبق هو نصائح وقائية للشخص خلال خروجه من المنزل لشراء الخبز مثلاً لتخفيض نسبة احتمال التقاط العدوى و ليست نصائح للوقاية خلال مقابلة شخص مريض او مشتبه بمرضه و لكن يبقى العامل الرئيسي للوقاية هو محاولة عدم الخروج من المنزل الا للحالات القصوى و تجنب التجمعات و في حال الضرورة للوقوف في طوابير ضرورة التزام الابتعاد متر واحد عن كل شخص على الاقل و ينصح حينها بتغطية الانف و الفم و العينين ان امكن.

اما بالنسبة للاشخاص الذين عملهم يفرض عليهم البقاء خارج المنزل لفترات طويلة ينصح بتدابير أكثر تشدداً و بشكل خاص من يقود دراجة نارية او هوائية و من يقابل العديد من الاشخاص خلال عمله و ينصح ايضاً بارتداء نظارات و تبديل قناع الوجه اكثر من مرة حتى لو لم يكن كمامة طبية.

المصدر JPnews