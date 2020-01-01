تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن وشفاء 4 حالات

الثلاثاء, 31 آذار 2020 الساعة 23:18 | منوعات, صحة

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن وشفاء 4 حالات

جهينة نيوز:

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليصبح العدد الكلي 274 حالة، كما تم تسجيل 4 حالات شفاء.

 

وأعلن جابر، خلال الإيجاز اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في الأردن، أنه "سجل في الأردن اليوم 6 حالات إصابة جديدة بوباء "كورونا" فبالتالي يرتفع العدد الكلي إلى 274 حالة، كما تم تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة وغادروا إلى منازلهم".

تجدر الإشارة إلى أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الأردن أصبح 274 حالة، من بينها 30 حالة تماثلت للشفاء، و5 وفيات.

وأعلنت الحكومة الأردنية يوم 14 مارس/ آذار مجموعة إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، كان من بينها تعطيل المدارس والجامعات وإغلاق الأماكن السياحية ووقف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها.


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