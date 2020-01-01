بالفيديو.. ملاكم يدفع الثمن غاليا بعد نصائحه لكيفية إسقاط النساء بالقاضية أثناء الحجر!

جهينة نيوز

قرر مسؤولو الملاكمة في بريطانيا سحب رخصة الملاكم بيلي جو سوندرز من منظمة الملاكمة العالمية، بعد نشره مقطع فيديو مثيرا للجدل، يوضح فيه كيفية ضرب النساء أثناء الحجر الصحي.

وقال مجلس الملاكمة البريطاني في بيان نشره أمس الاثنين على حسابه في "تويتر": "سحب رخصة سوندرز حتى يمثل أمام جلسة استماع".

وأكد البيان أنه عند اتخاذ القرار، تم أخذ بعين الاعتبار التعليقات التي أدلى بها الملاكم بعد نشر الفيديو.

وظهر سوندرز البالغ من العمر 30 عاما، في مقطع فيديو، وهو يوجه لكمتين إلى أكياس الملاكمة، قائلا: "هكذا يحتاج الرجال إلى التصرف إذا كانت زوجاتهم تتحدث كثيرا".

ووجه سوندرز نصائح بخصوص توجيه لكمات في الذقن وضربات قاضية.

واعتذر الملاكم البريطاني فيما بعد عن النصائح التي وجهها، وأوضح أنه لا يتغاضى أبدا عن اعتداء الرجال على النساء.

وكان من المرتقب أن يواجه سوندرز، الملاكم المسكيكي الشهير ساول ألفاريز، في نزال لم يتحدد موعده بعد، وقد لا يتحدد في حال تعرض الملاكم البريطاني لعقوبات قاسية بسب الفيديو المثير للجدل.

يذكر أن سوندرز حقق 29 فوزا في 29 نزالا طوال مسيرته الاحترافية، وأسقط منافسيه بالضربة القاضية في 14 نزالا.