الدوري البيلاروسي لكرة القدم لا يزال مستمرًا و بحضور جماهيري

جهينة نيوز:

مع تفشي فيروس كورونا توقفت بطولات كرة القدم حول العالم إلا الدوري البيلاروسي الممتاز ما زال مستمراً وسط تزايد شعبيته لاعتباره المتنفس الوحيد لعشاق اللعبة .

ووفق (سكاي سبورتس) فلا يزال المشجعون يحضرون المباريات في الملاعب كالمعتاد في تلك الدولة التي لم تطبق بعد قيودًا على التجمعات الجماهيرية.

و شهد الدوري البيلاروسي الممتاز ارتفاعا في شعبيته بين مشجعي كرة القدم خلال الأسبوعين الماضيين، فأصبح الآن هو المتنفس الوحيد لعشاق المستديرة في القارة العجوز التي تعاني تفشي وباء كورونا في غالبية دولها.

و اجتذب دربي مينسك في الدوري البيلاروسي الممتاز في 28 مارس 1750 معجب على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد الذي غزى العالم وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية في الوقت الذي سخر فيه المشجعون من إرشادات منظمة الصحة العالمية حول ضرورة التباعد الاجتماعي.

وتم التحقق من درجات حرارة المشجعين قبل دخول الملعب، حيث ارتدى عدد قليل جدا منهم الكمامات الواقية بينما لم يرتد الكثير منهم القمصان في المدرجات.

وعلى الرغم من تسجيل 94 إصابة بفيروس كورونا في البلاد (ولا وفيات حتى اليوم)، فلا تزال حدود بيلاروسيا مفتوحة، ولا يزال الناس يذهبون إلى أعمالهم حتى اليوم