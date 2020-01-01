رغم انيهار الاسعار .. السعودية تعتزم ضخ كميات قياسية من النفط

جهينة نيوز:

كشف مصدر سعودي اليوم الثلاثاء، عن أن شركة النفط السعودية "أرامكو"، طلبت من شركات خدمات الطاقة الرئيسية دعم خططها لزيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا ابتداء من أبريل 2020.

كما أشار المصدر إلى أن "أرامكو" أخطرت شركات الخدمات "بتسخير الموارد الضرورية بما فيها القوى العاملة والمعدات" لمساعدتها في زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا.

وفي وقت سابق قالت وزارة الطاقة السعودية، إنها تخطط لزيادة صادرات المملكة من الخام في مايو المقبل بواقع 600 ألف برميل يوميا إلى 10.6 مليون برميل في اليوم.

بعد فشل دول تحالف "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج، قررت الرياض زيادة إنتاج البلاد من الخام ابتداء من أبريل 2020 وعرضت على العملاء حسما على الأسعار ما ساهم في هبوط أسعار النفط في الأسواق.

وتتوقع مؤسسات دولية تراجع الطلب على النفط في 2020، ويرجح بنك الاستثمار السويسري "يو بي إس" أن ينخفض الطلب على النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميا أو أكثر في الربع الثاني من 2020.

المصدر: "رويترز"