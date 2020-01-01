وأنت في بيتك شاهد "الاعتراف" و"عزف منفرد"

جهينة نيوز:

ضمن عروض "السينما في بيتك" التي أطلقتها المؤسسة العامة للسينما يقدم هذا الأسبوع فيلمان روائيان طويلان من أحدث إنتاجات المؤسسة بهدف تشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم.

وستعرض المبادرة التي أطلقت عبر منصة فيميو، فيلمي "الاعتراف" للمخرج باسل الخطيب و"عزف منفرد" للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد حيث تأتي هذه الخطوة، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، وسعياً لنشر الثقافة السينمائية وحرصاً على التواصل الدائم مع محبي الفن السابع وخاصة من ينتظرون متابعة جديد السينما السورية.

يذكر أن الفيلمين سيبقيان متاحين للمشاهدة مدة أسبوع بعد إتاحة عرض فيلمي "أمينة" للمخرج أيمن زيدان و"درب السما" للمخرج جود سعيد الأسبوع الفائت.