عدوان على حمص.. والدفاع الجوي يسقط عدداً من الأهداف

الثلاثاء, 31 آذار 2020 الساعة 21:27 | شؤون محلية, أخبار محلية

عدوان على حمص.. والدفاع الجوي يسقط عدداً من الأهداف

جهينة نيوز

تصدت المضادات الجوية السورية مساء اليوم لأهداف معادية في سماء مدينة حمص.

وأفاد مراسل جهينة نيوز بأن الدفاعات الجويّة السورية في ريف حمص تصدت لصواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات حربية من الأجواء اللبنانية و اسقطت عدد منها.

وأكدت مصادر مطلعة لجهينة نيوز أن العدوان استهدف مطار الشعيرات في ريف حمص والدفاع الجوي تصدى لعدد من الصواريخ المعادية.

من جانبها ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ان الطيران الحربي الإسرائيلي حلق على علو منخفض فوق مناطق كسروان والمتن مما أحدث حالة من الهلع.

المصدر: جهينة نيوز


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