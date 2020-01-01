واشنطن تدعو غوايدو للتنحي و تؤكد أن العقوبات سترفع إذا التزمت فنزويلا بالخطة الأمريكية

جهينة نيوز:

طالبت الولايات المتحدة حليفها، زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، بالتنحي من "الرئاسة الانتقالية" أقله مؤقتاً، فيما يبدو أنه تراجع أميركي عن النهج المتبع في سبيل الإطاحة بالرئيس المنتخب نيكولاس مادورو.

قال وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن فنزويلا إذا التزمت الأخيرة بشروط الخطة الأمريكية.

وحسب "رويترز" قال الوزير الأمريكي إن الولايات المتحدة قد أوضحت أن نيكولاس مادورو لن "يتكرر أبدًا" في حكومة فنزويلا".

وأعرب بومبيو عن "أمل الولايات المتحدة في أن يتخذ العرض الإطاري الجديد على محمل الجد".

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) دعت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء خوان غوايدو إلى التخلي عن مطالبته بالرئاسة مؤقتا على الأقل حيث أعادت ضبط استراتيجيتها للإطاحة بالزعيم نيكولاس مادورو.

وفي تحول بعد أكثر من عام من الجهود التي قادتها الولايات المتحدة للإطاحة بمادورو اليساري، قال وزير الخارجية مايك بومبيو إنه يتعين على مادورو وغوايدو تشكيل حكومة انتقالية لترتيب الانتخابات في غضون 6 - 12 شهرا.

لكن بومبيو أشار إلى أن أهداف الولايات المتحدة لم تتغير، قائلا إن غوايدو مرحب به لخوض الانتخابات المقبلة بينما يتعين على مادورو ترك السلطة.

وقال بومبيو للصحفيين "أوضحنا طوال الوقت أن نيكولاس مادورو لن يحكم فنزويلا مرة أخرى".

وردا على سؤال حول ما إذا كان غوايدو قادر على المضي قدما، قال بومبيو: "نعم بالتأكيد".

وقال بومبيو "أعتقد أنه السياسي الأكثر شعبية في فنزويلا. أعتقد أنه إذا أجريت انتخابات اليوم، فإنه يمكن أن يؤدي بشكل جيد للغاية".