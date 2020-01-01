كورونا يصيب طبيب روسي كان قد التقى ب"بوتن"

الثلاثاء, 31 آذار 2020 الساعة 18:42 | سياسة, عالمي

كورونا يصيب طبيب روسي كان قد التقى ب

جهينة نيوز:

أفادت وسائل إعلامية روسية اليوم عن إصابة رئيس أطباء مستشفى موسكو الرئيسي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا "دينيس بروتسنكو"، والذي كان قد التقى فيه الرئيس الروسي "فلاديمير بوتن" الأسبوع الماضي.

صيب ا بالوباء، وهو كان قد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، وفق ما أوردت وكالة إنترفاكس الروسية والتلفزيون الرسمي الروسي نقلا عن المستشفى.

حيث سارع بعدها المتحدث باسم الكرملين إلى التأكيد على أن الرئيس الروسي بخير، ويجري فحوصاً مخبرية دورية وكلها طبيعية.

يذكر أن السلطات الروسية سجلت حتى الآن إصابة 1836 شخص بالفيروس و9 وفيات، منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.


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