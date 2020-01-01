وزارة الصحة الايرانية تعلن بدأ الاختبار السريري لادوية ايرانية لعلاج كورونا

الثلاثاء, 31 آذار 2020 الساعة 18:37 | منوعات, صحة

وزارة الصحة الايرانية تعلن بدأ الاختبار السريري لادوية ايرانية لعلاج كورونا

جهينة نيوز:

اعلن المدير العام لمكتب تطوير التقنية الصحية بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطب " حسين وطن بور" بدء مرحلة الاختبار السريري لعدد من الادوية الايرانية المستخدمة في علاج مرض كورونا.

وقال وطن بور اليوم الثلاثاء في افادة صحفية : ان عددا من الادوية المقترحة لعلاج مرض كورونا دخلت مرحلة الاختبار السريري حاليا؛ على ان تدخل الادوية الجديدة الاسواق بعد تحقيق النتائج المطلوبة في مرحلة الاختبار والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية في البلاد.

واضاف المسؤول بوزارة الصحة الايرانية، ان العلماء الايرانيين لدى الشركات المعرفية في ايران يبذلون جهودا حثيثة للتوصل الى ادوية علاج الاصابات بقيروس كورونا المستجد.


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