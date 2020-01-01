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كورونا يصيب طبيب روسي كان قد التقى ب"بوتن"
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حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت موبوءة بفيروس كورونا وعلى متنها 5000 جندي.
الثلاثاء, 31 آذار 2020 الساعة 18:19 |
سياسة
,
عالمي
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