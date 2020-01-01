حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت موبوءة بفيروس كورونا وعلى متنها 5000 جندي.

الثلاثاء, 31 آذار 2020 الساعة 18:19 | سياسة, عالمي


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