خيارين أمام رونالدو.. أسهلهما صعب

جهينة نيوز:

أفادت تقارير صحفية إسبانية إن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تفكّر جديّاً في بيع النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" في نهاية هذا الموسم، للتقليل من الخسائر المادية التي سيعاني منها النادي من جراء أزمة كورونا.

ووفقاً لصحيفة "إلموندو ديبورتيفو" فإن يوفنتوس مستعد لبيع نجمه الذي ينتهي عقده في عام 2022، مقابل 70 مليون دولار، لكن حتى الآن لا يوجد أي عروض جدية، أو أن النجم البرتغالي سيرضى بتخفيض أجره السنوي بشكل كبير والذي يبلغ 32 مليون جنيه استرليني.

يذكر أن رونالدو قد وافق في وقت سابق على خصم 3.5 مليون جنيه إسترليني من راتبه السنوي، لمساعدة ناديه على الوفاء بتعهداته.