فيروس كورونا يخطف أصغر ضحاياه

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات البلجيكية وفاة طفلة في الثانية عشر من عمرها نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك أصغر ضحية للوباء في أوروبا.

حيث عانت الفتاة من الحمى لثلاثة أيام قبل وفاتها، وجاءت نتيجة فحص "كوفيد-19" الذي خضعت له إيجابية، فيما لم ترد تفاصيل أخرى بشأن حالته وما إذا كانت تعاني مسبقاً من أمراض أخرى.

وقال المتحدث باسم المركز الوطني للأزمات في بلجيكا"إيمانويل أندريه"في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس": <إنها لحظة صعبة عاطفيا، لأنها تنطوي على طفلة، كما أنها أزعجت المجتمع الطبي والعلمي، نحن نفكر في عائلتها وأصدقائهان إنه حدث نادر جداً، لكنه يزعجنا كثيراً>.

هذا وسجلت السلطات البلجيكية 98 حالة وفاة بالفيروس خللال ال24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الوفياة في البلاد 705، بالإضافة ل12705 حالة إصابة مؤكدة.