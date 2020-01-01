الصحة العالمية تستعد لإطلاق تطبيق رسمي بشأن كورونا وشائعاته!

جهينة نيوز

تستعد منظمة الصحة العالمية لإطلاق تطبيق ذكي على الهواتف الذكية تم تصميمه لمكافحة انتشار المعلومات الخاطئة بشأن فيروس "كورونا" المسبب لمرض "كوفيد-19".

ويحمل التطبيق الجديد اسم "WHO MYHealth"، وسيتوافر عبر هواتف "أندوريد" أو "آيفون"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويتم تطوير التطبيق من قبل خبراء متطوعين، إلى جانب أي شخص يملك المهارة في إمكانية المساعدة في بنائه.

وجاء إطلاق التطبيق بعدما أطلقت منظمة الصحة العالمية خدمة عبر تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب"، يتيح للمستخدمين الحصول على أحدث المعلومات بشأن الفيروس التاجي.

وسيرسل تطبيق "WHO MyHealth" إشعارات للمستخدمين على هواتفهم، بشأن مواقعهم إذا كان هناك ارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس، أو إذا أبلغ شخص ما عن إصابته به.

كما يوفر التطبيق أدوات "الفرز الذاتي"، وهي لمساعدة الأشخاص على تشخيص ما إذا كانت الأعراض التي يشعرون بها تتطابق مع مرض (كوفيد-19)، إلى جانب معلومات حول مواقع مراكز الاختبار والعلاج القريبة، ومناطق الخطر المحلية ومعلومات بشأن التوعية العامة من الفيروس.

ويقول مطورو التطبيق إن الهدف الرئيسي من هو إنشاء تطبيق رسمي لمنظمة الصحة العالمية على هواتف "أندرويد" و"آيفون" لخدمة الجمهور العام.

وتابعوا موضحين: "نخطط للعمل بطريقة مكتفية ذاتيا لأسباب تتعلق بالسرعة وتقليل الفرض على موارد منظمة الصحة العالمية الثمينة".

كما أكد مطورو التطبيق أن الهدف منه هو "مكافحة التضليل والارتباك"، من خلال توفير المعلومات التي تم فحصها من قبل منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض.

وسيكون تطبيق "WHO MyHealth" متاحا باللغات الإنجليزية والفرنسية والصينية والإسبانية والعربية والروسية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‌‏11 آذار، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏