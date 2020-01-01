ما سر عدم وجود إصابات بفيروس كورونا في بلدة مونتالدو تورينيسا الإيطالية

جهينة نيوز

يتسابق الخبراء و الاخصاصيين في تفسير عدم وجود أي إصابة بفيروس كورونا في بلدة مونتالدو تورينيس في منطقة بيدمونت شمالي إيطاليا،و التي تقع على مقربة من مناطق يتفشى فيها الفيروس وقتل الآلاف.

ما دفع البعض للاعتقاد بأنهم محميون بـ”المياه المعجزة” التي -وفقاً للأسطورة- شفت قوات القائد الفرنسي نابليون بونابرت و قيام السلطات الطبية بإجراء التحاليل الطبية لسكان البلدة لربما تساعد النتائج في إيجاد العلاج للمصابين بالفيروس في المناطق الأخرى .

تقع مونتالدو تورينيس على بعد نحو 19 كيلومتراً من تورينو، عاصمة المنطقة التي شهدت إصابة 3658 شخصاً، منذ يوم السبت 28 مارس/آذار 2020 بفيروس كورونا، وفي بيدمونت، رابع أسوأ المناطق تأثراً بالفيروس في إيطاليا، التي أُصيب فيها 8206 أشخاص منذ يوم الأحد 29 مارس/آذار 2020.

يُعتقد أن مياه إحدى الآبار في مونتالدو تورينيس وهي بلدة تضم 720 شخصاً، قد ساعدت على شفاء قوات نابليون بونابرت التي عسكرت في القرية، في يونيو/حزيران عام 1800، قبل معركة بالقرب من مارينجو، وفقاً لما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية، الإثنين 30 مارس/آذار 2020.

عن هذا الاعتقاد قال سيرجيو جايوتي، عمدة مونتالدو تورينيس، في تصريح للصحيفة إنه “وفقاً للقصة الشعبية، تعرض جنرالات نابوليون للإصابة بالالتهاب الرئوي، وبفضل الهواء النقي، والريف البكر، وهذه البئر أيضاً، تعافوا من مرضهم، خلال تلك الفترة، ربما تكون المياه قد ساعدتهم بالفعل، ولكن الآن البئر مغلقة وتستخدم مياهها في ري المحاصيل فقط. لا تستطيع أن تشرب منها”.

يقطن مونتالدو تورينيس عدد كبير من كبار السن، ولكنها أيضاً موطن لعائلات شابة ينتقل أفرادها إلى تورينو للعمل.

يرى جايوتي أن الأسباب الأكثر واقعية لغياب فيروس كورونا تتمثل في الهواء النقي، وأسلوب الحياة الصحي، إلى جانب جهوده لتحذير الناس من مخاطر فيروس كورونا وتوزيع الكمامات على جميع العائلات.

أضاف جايوتي: “ليس هناك أية أنشطة صناعية هنا تقريباً، فأغلب السكان هنا حرفيون. ومن بداية المشكلة، كنت أضع ملاحظات في صناديق البريد الخاصة بالسكان تفيد بما عليهم فعله ليبقوا في أمان، مثل غسيل الأيدي بانتظام، وتجنب الاختلاط المباشر”.

كذلك لجأ عمدة البلدة إلى نشر التعليمات الرسمية على الموقع الإلكتروني الخاص بـ مونتالدو تورينيس، قائلاً: “نحن البلدة الأولى في المنطقة التي قامت بتوزيع الكمامات على العائلات، ولا نزال نوزع منها”.

تُعد منطقة لومبارديا شمالي البلاد، الأكثر تضرراً من الفيروس، وجرى تسجيل 458 وفاة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة، حسب المسؤول الصحي بالمنطقة غويليو غالليرا.