إسبانيا تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات "كوفيد-19"

جهينة نيوز

أعنلت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الثلاثاء تسجيل 849 حالة وفاة الليلة الماضية وهو أعلى عدد للوفيات يسجل في 24 ساعة منذ ظهور الوباء.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "عدد الإصابات بكورونا ارتفع إلى 94417 من 85195، 9222 إصابة جديدة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8189 من 7340 أمس.

وأعلنت السلطات الإسبانية أمس الاثنين، إصابة فرناندو سيمون، رئيس مركز التنسيق الإسباني للتنبيهات والطوارئ الصحية، بفيروس كورونا المستجد.

وتعد إسبانيا حاليا من بين الدول الأكثر تأثرا بالفيروس التاجي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 آذار، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏