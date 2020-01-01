لا مخالفات بحق أي منشأة سياحية في ريف دمشق

جهينة نيوز

بين مدير سياحة ريف دمشق وائل كيال لـ “الوطن” أنه لم يتم ضبط أي مخالفة لقرارات وزارة السياحة الخاصة بإغلاق منشآت الإطعام السياحية أو على صعيد اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، وخاصة أن المنشآت امتثلت لجهة تطبيق جميع التوجيهات الصادرة.

وأشار كيال إلى أن المديرية مستمرة بجولاتها بشكل عام للتأكيد على التعقيم واستخدام الكفوف والكمامات في جميع المنشآت العاملة التابعة للمديرية كاشفاً عن جهوزية قاعدة البيانات الخاصة حول المنشآت المغلقة وذلك خلال يومين.

ولفت كيال إلى أن أصحاب المنشآت لم يستقبلوا أي شخص من الخارج، بينما المنشآت الواقعة على طريق المطار أغلقت بشكل كامل، مبيناً أن عدد المنشآت التي أغلقت خلال هذه الفترة أكثر من 100 منشأة ما بين منشآت مبيت وإقامة، لافتاً إلى أن المنشآت المستمرة في عملها حالياً تتركز في منطقة جرمانا وتعتمد على الوجبات السريعة.

مضيفاً: أما الفنادق في منطقة السيدة زينب فقد أغلقت كلها لكونها تعتمد على السياحة الدينية، كما أن فندق شيراتون المعرة قد أغلق بشكل كامل، إضافة إلى أن الملاهي جميعها مغلقة بالكامل.