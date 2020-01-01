الحرس الثوري: "هزيمة كبرى" بانتظار واشنطن حال قيامها بهذه الخطوة

جهينة نيوز:

قلل الحرس الثوري الإيراني مساء أمس الاثنين من أهمية التهديدات الأمريكية بشن هجمات على قوات "الحشد الشعبي" في العراق، معتبراً أنها "عملية نفسية".

وأكد مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني في الشؤون السياسية، العميد يد الله جواني، أن "أي عملية عسكرية أمريكية في العراق ستبوء بفشل كبير" قائلا "لو أردا الأمريكان تنفيذ خطوة عسكرية في العراق فسيضيفون هزيمة ستراتيجية أكبر من الماضي إلى سجلهم"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال جواني إن "الأمريكان ومن خلال التركيز على حرب نفسية يريدون نوعا ما التقدم بأعمالهم، وفي هذا المجال يطلقون تهديدات ضد فصائل المقاومة في العراق وأحيانا بعض التهديدات لإيران".

وأضاف: إنهم (الأمريكان) من خلال ذلك بصدد التأثير على التطورات الإقليمية ليدفعوها نحو الجهة التي يرغبون بشأن موضوع انتخاب رئيس الوزراء العراق والعملية السياسية في هذا البلد.

وتابع العميد جواني: "هناك نقطة هامة، وهي أنه لو أراد الأمريكان تنفيذ خطوة عسكرية من وراء الحرب النفسية، ويبادرون إلى إستئصال المقاومة حسب تصورهم ويغيرون التطورات في منطقة غرب آسيا الإستراتيجية، فيمكن القول بثقة أنهم سيرتكبون خطأ استراتيجيا وسيكررون ذات الأخطاء التي ارتكبوها في غرب آسيا خلال الـ18 عاما الماضية وسيضيفون هزيمة أكبر من السابق إلى سجلهم".

واتهم القيادي العسكري الإيراني، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تعيش "أوهاما إذا ما رأت أن بإمكانها تنفيذ خطتها في هذه الظروف"، مشيراً إلى أن الظروف "تختلف عن تلك التي تتصورها واشنطن".

وأوضح العميد جواني، أن "إلقاء نظرة إجمالية تشير إلى أن الأمريكان تكبدوا نفقات ضخمة في المنطقة وخاصة في العراق ومن جهة أخرى قدموا خسائر كبيرة، لكنهم لم يحققوا أيا من أهدافهم، ولو أراد الأمريكان أن يقوموا بعمل آخر، فسيكون استمرارا لأخطائهم وسيرفع من تكاليف أمريكا".

وتزايدت في الآونة الأخيرة احتمالات توجيه الإدارة الأمريكية ضربات إلى "الحشد الشعبي" العراقي، بعد إخلاء التحالف الدولي قواعد له في العراق، وإخراج واشنطن موظفيها "غير الأساسيين" من سفارتها في بغداد، وقنصليتها في أربيل.

كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الاثنين، ينشر منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في قاعدة "عين الأسد"، التي ينتشر فيها جنود أمريكيون، وقاعدة "حرير" في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.