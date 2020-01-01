مدير صحة اللاذقية: جميع نتائج المسحات سلبية

جهينة نيوز:

أكد مدير الصحة في اللاذقية الدكتور هوازن مخلوف في تصريح خاص لـ”الوطن” أن جميع مسحات الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في مشافي اللاذقية نتيجتها سلبية، مشيراً إلى وجود عدة حالات في الحجر الصحي لم ترد نتيجتها بعد.

وحول ما يشاع عن وجود إصابات في عدد من مشافي المدينة ومنها مشفى التوليد والأطفال، أكد مخلوف أنه لا توجد أي إصابة في المشفى.

وعن آلية إجراء تحليل PCR في مشافي اللاذقية أكد مخلوف أن المسحات لا تزال ترسل إلى مخبر وزارة الصحة في العاصمة دمشق.

وأشار مخلوف إلى رفد جميع المشافي في مديرية الصحة بالمعدات والمعقمات اللازمة، مؤكداً أن جميع الكوادر الطبية والتمريضية على أتم الجاهزية، ومنوهاً باستقبال جميع الحالات الإسعافية والتصوير بحسب الحالة.

وبيّن مخلوف أنه تم استثمار مبنى سكن للأطباء في مشفى الحفة كمركز حجر صحي منعزل عن المشفى، لافتاً إلى وضع أقسام للعزل الطبي وتزويدها بالأجهزة والكوادر الطبية اللازمة.

وأضاف مدير الصحة أنه يتم العمل على إعادة تأهيل مركز حجر صحي على الكورنيش الجنوبي سيكون بالخدمة قريباً، ويضم 36 غرفة موزعة على 3 طوابق سيتم تجهيزها بشكل فندقي تتوفر فيها كامل المستلزمات لتأمين الراحة مع خصوصية تامة لكل غرفة.