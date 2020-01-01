روسيا: تسجيل 500 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

جهينة نيوز:

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 500 إصابة جديدة بالفيروس في 24 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 387 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2337 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 24 إقليماً روسيا". ليصل عدد الحالات المؤكدة في 73 إقليماً إلى 2337.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 55 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، من بينهم 42 في موسكو... بذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 121 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 17 شخصا.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 787 ألف إصابة، ونحو 37 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 165 آلاف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد-19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 101 ألفًا في إيطاليا و164 ألفا في الولايات المتحدة و87 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 199 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.