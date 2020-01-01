جهينة نيوز:

موسكو: يجب وضع حد للعقوبات للمساعدة في وصول الأدوية إلى الجميع

دعت روسيا بلدان مجموعة العشرين إلى وضع حد للعقوبات التجارية حول العالم كونها تعرقل في المقام الأول امكانية الوصول إلى الأدوية والأغذية والتكنولوجيا.

وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف خلال اجتماع عبر الفيديو لوزراء تجارة مجموعة العشرين إن العديد من النزاعات التجارية والقيود والعقوبات غير المبررة تسهم إسهاماً إضافياً في أزمة اليوم، مشيراً إلى أن الخطوة المشتركة المهمة الواجب اتخاذها هي الحد من هذه الإجراءات التقييدية وخاصة تلك التي تمنع أو تعرقل بشكل كبير الوصول إلى الأدوية والغذاء والمعدات والتكنولوجيات.

ولفت ريشيتنيكوف الانتباه إلى حقيقة أن جائحة فيروس كورونا المستجد شكلت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي والتجارة العالمية.

وأشار المكتب الصحفي لوزارة التنمية الروسية إلى أن الموضوع الرئيس للاجتماع تركّز على تأثير وعواقب انتشار فيروس كورونا المستجد على التجارة العالمية، مبيناً أن الوزراء اعتمدوا عقب الاجتماع بياناً مشتركاً بشأن العمل الجماعي يهدف إلى مواجهة الأثر المدمر للوباء على التجارة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها تنوعت من حظر الطيران وإغلاق الحدود إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها وحتى إغلاق الجامعات والمؤسسات والشركات لمنع تفشي العدوى القاتلة.