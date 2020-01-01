إفراج مبكر عن أحد رموز فضيحة فساد "الفيفا"

جهينة نيوز:

منحت قاضية فيدرالية، أمس الإثنين في نيويورك، إفراجاً مبكراً من السجن للبرازيلي جوزيه ماريا مارين، أحد أبرز المسؤولين الموقوفين بسبب فضائح فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وسمحت القاضية باميلا تشن بالإفراج عن مارين، رئيس الاتحاد البرازيلي السابق، الذي كان يمضي عقوبة بالسجن أربع سنوات لقبوله رشوة بملايين الدولارات ضمن سلسلة فضائح "الفيفا".

وكان مقرراً أن يغادر مارين (87 عاماً) السجن في 9 كانون الثاني 2020، بحسب مكتب السجون الفيدرالي الأمريكي، لكن بعد طلب من محامي مارين، منحته تشن "إفراجاً رحيماً" لأسباب من بينها تقدمه في السن، صحته المتدهورة بشكل كبير وارتفاع خطر حدوث عواقب صحية وخيمة بسبب التفشي الراهن لفيروس كورونا، وضعه كمجرم غير عنيف وخدم 80 بالمئة من عقوبته الأصلية.

وكان مارين محتجزاً بسجن ألينوود في ولاية بنسلفانيا.

وأوقف الاتحاد الدولي مارين في نيسان 2019 مدى الحياة بعد أن أدانه القضاء الأمريكي بالفساد، وكان من الشخصيات الرئيسة في الفضيحة الكبرى التي هزت كرة القدم العالمية وعصفت بالاتحاد الدولي "الفيفا" منذ 2015.