غداً.. الحرارة إلى انخفاض ورياح نشطة وأمطار متوقعة

جهينة نيوز:

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض سطحي خماسيني يترافق مع تيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها ، اليوم، أن يكون الجو سديمياً وغائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء بدءاً من المناطق الشمالية الغربية والساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات موحلة من المطر ويمتد الهطل بشكل تدريجي ليشمل بقي ة المناطق والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غداً للانخفاض مع بقائها حول معدلاتها أو أدنى بقليل مع رياح نشطة تبلغ سرعتها 60 كم في الساعة خاصة فوق المناطق الجنوبية والجو غائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر مصحوبة بالعواصف الرعدية.

وشهدت بعض المحافظات هطولات مطرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ووفقاً لنشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فقد بلغت كمية الهطولات المطرية في ريف دمشق في عسال الورد 7 مم وسرغايا 2.5مم والزبداني 2.6 مم ومضايا 2 مم.

وفي محافظة حمص، بلغت كمية الأمطار في العريضة وتل دو وشين 6 مم والمخرم 3.5مم والناصرة والقريتين 3 مم ومرمريتا والقصير وحمص وقلعة الحصن 2مم.

وفي طرطوس، سجلت في دريكيش 4 مم والشيخ بدر 2 مم فيما بلغت كمية الأمطار في محافظة اللاذقية في المدينة 10 مم والقرداحة 3 مم والمزيرعة والقطيلبية 2 مم.

وفي محافظة إدلب، سجلت في إدلب 14 مم وأرمناز 10 مم وفي محافظة الرقة بلغت في بئر محيسن 2 مم فيما سجلت بمحافظة دير الزور في الكسرة 8 مم.

درجات الحرارة المتوقعة أيام ….

الثلاثاء الأربعاء الخميس

دمشق 21/7 18/6 19/7

القنيطرة 19/5 16/4 17/5

درعا 21/8 18/7 19/8

السويداء 20/7 17/6 18/7

حمص 20/9 16/8 17/9

حماة 22/9 17/8 18/9

الحسكة 18/8 19/7 20/8

اللاذقية 23/14 19/13 20/14

طرطوس 24/15 20/14 21/15

حلب 18/9 18/8 19/9

ادلب 16/9 16/8 17/9

دير الزور 23/14 23/13 24/14

الرقة 22/12 22/11 23/12