واشنطن تبدأ بتثبيت منظومة باتريوت في "عين الأسد" و"حرير"

جهينة نيوز:

أفادت مصادر خبرية عن نشر قوات الاحتلال الأميركي التابع لما يسمى بـ"لتحالف الدولي" في العراق، أمس، صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي، في قاعدة عين الأسد في الأنبار.

وبدأ الجيش الأمريكي بتثبيت منظومة صواريخ باتريوت بجناحه في قاعدة عين الأسد في الأنبار، كما أن هناك توقعات بوصول منظومتي باتريوت إلى منطقة كردستان العراق.

وقال مسؤول عسكري أميركي قال: إن بطارية أخرى وصلت إلى قاعدة "حرير" في أربيل، وإن هناك بطاريتين أخرتين لا تزالان في الكويت في انتظار نقلهما إلى العراق.

وذكر مصدر مطلع أن مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى أشاروا خلال اجتماع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي في شباط الماضي، إلى أن واشنطن يمكن أن تمنح بغداد غطاء سياسياً، بخفض عديدها في العراق مع نشر الصواريخ الدفاعية، فيما سحب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة جنوده من قواعد عدة خلال الأسابيع الأخيرة.

وحذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، أمس، من دون الإشارة إلى الباتريوت، من خطورة القيام بأي عمل تعرضي من دون موافقة الحكومة العراقية.