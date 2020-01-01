ترامب يعد رئيس وزراء إيطاليا بإرسال مساعدات طبية بقيمة 100 مليون دولار

جهينة نيوز:

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي بإرسال مساعدة طبية بقيمة 100 مليون دولار، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في إحاطة إعلامية بالبيت الأبيض: "اتصلت للتو برئيس وزراء إيطاليا. لدينا إمكانيات إضافية ومنتجات طبية إضافية لسنا بحاجة لها".

وأضاف "سنرسل إلى إيطاليا معدات طبية مختلفة للمستشفيات بقيمة 100 مليون دولار".

وتوفي بهذا الوباء حوالي 11 ألف شخص في إيطاليا منذ يوم 21 شباط، وهو أكبر عدد من الوفيات بسبب كورونا في العالم، في حين أصيب نحو 97689 شخصا خلال ما يزيد قليلا على خمسة أسابيع، أي أكثر من أية دولة أخرى في العالم باستثناء الولايات المتحدة.

وتأكيدا لمخاطر المرض، أعلنت نقابة الأطباء وفاة 11 طبيبا آخرين اليوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي للأطباء المتوفين إلى 61.

انتشر الفيروس حتى الآن في 200 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3304 إصابة.

بينما في دول مثل: إيطاليا (101 ألف إصابة، 11590 وفاة)، إسبانيا (85 ألف إصابة، 7340 وفاة)، والولايات المتحدة ( 159670 ألف إصابة، 2951 فاة)، يتم يوميا تسجيل عدة آلاف مصاب ومئات الوفيات، إلى جانب مئات الآلاف في نحو 200 دولة أخرى، إذ تعدت الإصابات حاجز الـ 775500 ألف إصابة، تم شفاء 164 ألف شخص من المرض، واقتربت الوفيات من 37 ألف وفاة، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

كما عطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. وأيضا أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.