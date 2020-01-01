القوات المسلحة العراقية: وضعنا جيد ويدعو للتفاؤل

جهينة نيوز:

أكد سكرتير القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق الركن محمد حميد البياتي، اليوم الثلاثاء، أن وضع العراق جيد ويدعو للتفاؤل، كما أشار إلى أنه تم السماح بصرف الرواتب والحوالات المالية.

وقال البياتي خلال جولة ميدانية: إن دخول جميع المواد الغذائية والفواكه والخضار متواصل عبر جميع السيطرات من دون توقف، مضيفاً: تمّ السماح بصرف رواتب الرعاية الاجتماعية، وصرف رواتب المتقاعدين، وتسيير رحلات لجلب العراقيين من الخارج، والسماح بالحوالات المالية، مشيراً إلى أن: وضعنا في ‍العراق جيد ويدعو للتفاؤل.