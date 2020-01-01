توقعات بعدم استكمال الدوري الإيطالي بسب كورونا

جهينة نيوز:

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الدوري الإيطالي لن يستكمل على الأرجح هذا الموسم بسب تفشي وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال رئيسا ناديا فورنتينا وتورينو الإيطاليين في تصريحات منفصلة نقلها تلفزيون "تي في آي 24" الإيطالي إن الدوري الإيطالي ربما لن يستكمل.

وقال المسؤولين الإيطاليين إنهما تفشي فيروس كورونا لن يمكن السلطات من استكمال الدوري الإيطالي.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا، البلد الأكثر تضررا في العالم والذي شهد أكثر من ثلث وفيات العالم جراء كورونا، 11591 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في المناطق الشمالية في 21 فبراير شباط.

وفرضت إيطاليا اجراءات العزل العام لمدة ثلاثة أسابيع وتوقف الدوري الإيطالي مثل بقية منافسات كرة القدم حول العالم ولا توجد أي إشارة على موعد استئناف النشاط.

وأبلغ روكو كومسيو مالك فيورنتينا شبكة راي الرسمية في مقابلة إذاعية "دعونا نفكر أولا في صحة وسلامة الناس وبعدها تأتي كرة القدم".

وتابع بقوله "سنرى مدى إمكانية العودة إلى التدريبات لكن يوجد احتمال كبير لعدم اكتمال البطولة".

وقال نظيره في نادي تورينو أوربانو كايرو إنه حتى لو استأنفت الفرق التدريبات في مايو/أيار فانه لن يكون هناك متسع من الوقت لاستكمال المسابقة.

وقال في مقابلة إذاعية أخرى مع شبكة راي "هذا يعني استئناف التدريبات في نهاية مايو وبعدها استئناف المباريات في نهاية يونيو واللعب في يوليو واغسطس.

وتابع رئيس تورينو قائلا "بعدها سيحصل الجميع على راحة لمدة شهر إضافة إلى شهر آخر للتدريبات ولن يبدأ الموسم الجديد قبل نوفمبر. أعتقد انه سيناريو صعب التحقق".

وقال ِ"أرفض هذا المقترح لان البطولة لم تنته بعد وهناك ثلاثة فرق تتنافس على المقدمة".

ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 63 نقطة من 26 مباراة متفوقا بنقطة واحدة على لاتسيو وبتسع نقاط على إنتر ميلان الذي لعب 25 مباراة.

صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‌‏11 آذار، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.‏