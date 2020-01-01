تأجيل افتتاح إكسبو دبي 2020 مدة عام

جهينة نيوز:

وافق منظمو "إكسبو 2020 دبي" وأعضاء لجنة تسييره من الدول المشاركة، على بحث تأجيل الحدث عاماً في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على العالم.

وعقدت لجنة تسيير "إكسبو 2020 دبي"، أمس الإثنين، اجتماعاً عن بُعد مع ممثلي الدول المشاركة في الحدث الدولي، في إطار المشاورات الجارية بشأن أثر "كوفيد-19" على استعدادات العالم لإكسبو 2020 دبي.

واتفقت اللجنة مجتمعة على طلب المكتب الدولي للمعارض، وهو المنظمة الحكومية الدولية المسؤولة عن إكسبو الدولي، دراسة مسألة تأجيل افتتاح "إكسبو 2020" لمدة عام، ضمن الإطار القانوني المعمول به، وسيعمل المكتب الدولي للمعارض من الآن مع الدول الأعضاء ومنظمي "إكسبو 2020 دبي" للنظر في تغيير المواعيد.

من جانبها، أشارت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية، المدير العام لمكتب "إكسبو 2020 دبي"، ريم بنت إبراهيم الهاشمي إلى أنّ الموقف يتطور بسرعة في العالم، وما يزال لا يمكن التكهن بتطوراته، مضيفةً أنه بينما ما يزالون ملتزمين بثبات على المشاركة في إكسبو 2020 دبي، فإن الكثير من البلدان تأثرت كثيرا بكوفيد-19، ومن ثم فقد عبّرت هذه البلدان عن حاجتها لتأجيل افتتاح إكسبو 2020 دبي مدة عام، بما يسمح لها بالتغلب على هذا التحدي.

وأكدت الوزير الإماراتية أنه قد استمعت لهم دولة الإمارات العربية المتحدة وإكسبو 2020 دبي، وبروح التضامن والوحدة، فقد دعمنا مقترح طلب دراسة مسألة التأجيل لعام واحد خلال اجتماع لجنة التسيير اليوم