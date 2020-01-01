رغم إعاقتها.. أهل أدرنية يرمونها في الشارع بسبب "كورونا"

جهينة نيوز:

أنقذت إدارة حماية الأسرة في الأردن، فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعدما طردها أقرباؤها للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى لذوي الإعاقة مهند العزة، إن فتاة مصابة بإعاقة حركية، ويتيمة تعيش في منزل أحد أشقائها، أصيبت بالإنفلونزا وخضعت لفحص فيروس كورونا، وكانت النتيجة سلبية، لكن إخوتها وأقاربها رفضوا استقبالها وطردوها خوفاً من أن تكون حاملة لفيروس كورونا رغم النتائج المخبرية الصادرة عن مستشفى الأمير حمزة.

وأضاف العزة: اتصلت الفتاة بنا من شارع مكة، أحد شوارع العاصمة عمان، عند الساعة العاشرة ليلًا بعد أن طردها أقرباؤها، وطلبنا منها أن تتجه إلى أقرب دورية شرطة وتطلب منهم نقلها إلى طوارئ المدينة الطبية، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى لذوي الإعاقة خاطب جهات رسمية عدّة لتقديم المأوى والمساعدة لها لكن الجهة الوحيدة التي استجابت كانت إدارة حماية الأسرة.

ولفت العزة إلى أن كوادر إدارة حماية الأسرة توجهت إلى طوارئ المدينة الطبية بعد منتصف الليل وتمكنت من إقناع إحدى شقيقات الفتاة، بأنها لا تشكل أي خطر وأن ما أصيبت به مجرد إنفلونزا عادية وأن الفتاة تقيم حالياً في غرفة معزولة على السطح لدى شقيقتها التي تسكن في إحدى ضواحي عمان البعيدة.

وأضاف أن حالة الفتاة تعكس التحديات التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة خلال فترات الأزمات والأوبئة، داعياً إلى إيجاد خطة تقوم على نهج دامج وشمولي يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لاسيما في مسألة العزل الصحي.

وأوضح أن المجلس الأعلى لذوي الإعاقة استحدث 5 خطوط جديدة بتقنية الفيديو لذوي الإعاقة البصرية إلى جانب خط ساخن آخر للاحتياجات الأخرى.