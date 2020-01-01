الصحة العالمية: "كورونا" أبعد ما يكون عن الانتهاء في آسيا

الثلاثاء, 31 آذار 2020 الساعة 10:53 | منوعات, صحة

الصحة العالمية:

جهينة نيوز:

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، إن وباء كورونا أبعد ما يكون عن الانتهاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإن إجراءات كبحه تمنح بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع للعدوى.

وأضاف تاكيشي كاساي، المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنه حتى في ظل كل تلك الإجراءات، فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمراً.

وأوضح خلال إفادة إعلامية عبر الإنترنت، أنه ينبغي على الجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى.

وحذّر كاساي الدول التي تشهد انخفاضاً في عدد الحالات من التراخي، وإلا فإن الفيروس قد يعود مجدداً.

 


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