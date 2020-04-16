لجنة الطوارئ في الرقة تقرر نقل مرضى الاورام إلى دمشق على نفقة المحافظة

الثلاثاء, 31 آذار 2020 الساعة 10:51 | شؤون محلية, أخبار محلية

لجنة الطوارئ في الرقة تقرر نقل مرضى الاورام إلى دمشق على نفقة المحافظة

جهينة نيوز:

أقرت لجنة الطوارئ في محافظة الرقة ضمن اجتماعها الثالث اليوم في مقر المحافظة بمدينة السبخة برئاسة محافظ الرقة عبيد الحسن مجموعة من الإجراءات منها تنفيذ قرار حظر التجوال واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وتم تكليف مديرية الصحة بالاستنفار الكامل عبر كادر مدرب ومؤهل استعدادا للحالات الطارئة، وتنظيم مهمات للمواطنين الذين تستدعي ظروفهم الصحية تلقي العلاج خارج المحافظة كمرضى الأورام، وعلى مسؤولية المراكز الصحية، وفي حال لا يملك المواطن وسيلة نقل يتم نقله بالآليات المخصصة للعسكريين.

وفي إطار الإجراءات المتخذة لمنع الازدحام تم تجهيز سيارات لتوزيع مواد السورية للتجارة، وافتتاح منفذ بيع لتوزيع المواد التموينية ضمن مجال عمل مجلس بلدة الحمدانية.


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