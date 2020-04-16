بعد الفيديو المستفز.. التجارة الداخلية: آلية جديدة لإيصال الخبز للمواطنين خلال يومين!

جهينة نيوز:

كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان لـ “الوطن” عن دراسة آلية جديدة تقر خلال يومين لتوزيع مادة الخبز للمواطنين بشكل يضمن وصول المادة بشكل لائق وأفضل مع التخفيف من الازدحامات وإيجاد الحلول والبدائل.

ولفت سليمان إلى أنه سيتم التوسع بنقاط توزيع المادة لتصل إلى المئات في مختلف المحافظات، بما فيه تحسين وتنظيم عملية التوزيع، منوها بدور المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية والجمعيات في هذا الموضوع.

هذا وحول تداول عدد من المواقع ووسائط التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بتوزيع الخبز على المواطنين في حي الزهور بدمشق بأسلوب مرفوض وغير مقبول على الإطلاق، أكد سليمان أنه تم تشكيل فريق مختص من الوزارة للتحقيق حول هذا السلوك.

وبين معاون الوزير أنه سيبت بنتيجة التحقيق خلال يومين، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع مثل هذه الممارسات الفردية ومعالجة أي ظاهرة أو خلل يتعلق بآلية توزيع الخبز أو أي عمل يهدف إلى تشويه الغاية التي أوجدت من أجله، وذلك حسب تأكيد الوزارة، بأن ما جرى مرفوض وغير مقبول.