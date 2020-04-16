تجهيز مركزي حجر وعزل صحي بـ٨٨ سريراً في مشفى الحفة الوطني

جهينة نيوز:

تم تجهيز مركز حجر صحي للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في مبنى الهيئة العامة لمشفى الحفة الوطني.

وأوضح الدكتور رامي عطيرة مدير المشفى لصحيفة تشرين أن المركز جُهز بـ ٢٨ سريراً ضمن سبعة أجنحة (كل جناح يضم ٤ أسرّة ) مجهز بأفضل الخدمات الفندقية، كما تم تجهيز مركز عزل يضم ٦٠ سريراً وتجهيز غرف العناية المشددة وقد زودت بعشرة أجهزة تنفس اصطناعي لاستقبال الحالات المشتبه بها أو المصابة بالكورونا (لا قدر الله).

وأضاف د. عطيرة :تم تدريب الطاقم الطبي على التعامل مع الحالات المشتبه بها والإصابات إذا حدثت وتزويدهم بكل وسائل الوقاية من كمامات وقفازات ولباس لكامل الجسم

ولم تسجل أي إصابة بالكورونا المستجد حتى الآن.