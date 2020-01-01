أبراج الثلاثاء 31 آذار مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 31 ـ 3: صاحب شخصية قوية تساعده في السيطرة على الأمور رغم المشكلات.. واثق من نفسه لايعرف الراحة.. ذكي ويبرز كصاحب رأي وفكر متميز وأحياناً متماسك وهادئ ومستعد للتنازل عن حقوقه في سبيل الحفاظ على منزله.. عاطفة صادقة.

هذه السنة: الشهور القادمة فيها عقارات ومال لكن انتبه من الدسائس ولاتفقد صبرك واحذر التسرع.. وللبعض مشاريع خطوبة أو زواج أو ولد جديد .. أمورك فيها تحسن وتعامل مع مؤسسات كبيرة وقد تتحضر لأمور عقارية.. حظاً سعيداً..

الحمل:

مايزال الحظ موجود في أجوائك.. طاقة إيجابية وتسعى نحو اهتمام ثقافي أو سفر قصير.. بعد المساء فترة مزعجة وهناك تعامل عقاري يتطلب منك الترتيب والتنظيم.. ابتعد عن العصبية في تعاملك مع العائلة.

الثّور:

فترة الصباح تعامل مالي وحسابات وتسديد ديون وتقبل آراء الآخرين وقلق حول قضية مالية.. بعد الظهر فترة مناسبة للقاءات وأجواء مريحة.. المساء لك.

الجوزاء:

القمر في برجك ويدعمك بالطاقة الإيجابية وتواجه أصعب الأمور.. الحظ إلى جانبك.. بانتقال القمر إلى السرطان عليك تدعيم نفسك أكثر.. الفترة القادمة فيها أرباح.. لاتنسى مسألة الوقت فهناك أخبار ونجاح ولاترتجل ولا تتكاسل ولاتؤجل أعمالك لأنّ المساء يحمل لك حركة مالية.. احتفظ بأفكارك لنفسك تفادياً لأي خلاف.

السرطان:

الأمور تسير ببطء.. انتظر إلى أنّ يصل القمر إلى برجك بعد الظهر حيث يمدّك بطاقة فلكية كبيرة فيها تفاؤل وسعادة وأعمال.. ربّما تخوض تجربة استثنائية وترغب بتغيير موقعك وتلطيف الجو وتواجه الأمور بثبات على خلاف الفترة الماضية.. فترة بنّاءة ومثمرة تقرّبك من هدفك وتعزز جاذبيتك.. لقد حان الوقت لتعلب دوراً جريئاً ومهماً.

الأسد:

الفترة الإيجابية ماتزال ترافقك.. أجواء اجتماعية وأفكار جيدة ولقاءات وتعالج مسائك مع الأصدقاء... لكن بانتقال القمر إلى السرطان عليك السعي نحو بداية جيدة وانتبه لمسألة الوقت وخفف الحساسية وتذكر أن ماتعرفه هو نسبي .. وانتبه على صحتك.

العذراء:

عليك من الصباح تقديم صورة إيجابية عنك في العمل وتحسين الأداء ولاتعتمد على الىخرين وربما قد لاتكون النتيجة جيدة... بعد الظهر يقترب الأصدقاء وتحقق أمنية وتكثر حركة التواصل وتنجح بالأبجاث ولاتهمل واجباتك واحتفظ بأفكارك.. في المساء هناك حركة وتواصل ومعارف جديدة.

الميزان:

خطوات مناسبة وتكثر اتصالك ونشيط... بعد الظهر تنظم وقتك وتكثر الأعمال وتشكل لك بعض الإرهاق وتفرض شروطك لكن من دون قوة لأن أحد المحيطين بك يتعامل باستخفاف.. تجنب استعمال كلمة المطلق لتبعدك عن التعصب قدر الإمكان.. وكن حذراً وحافظ على سمعتك الطيبة لأن الفترة القادمة تقربك من غرباء أو تلعب دوراً مع المسؤولين في السلطة أو سطة العائلة.

العقرب:

عوالم الماضي والذكريات والأموال المشتركة تؤثر على نهارك وقرارتك المستقبلية أو هناك بعض الديون.. لكن بانتقال القمر إلى برج السرطان ترتفع المعنويات وتخطر على بالك أفكار جديدة وتزداد طموحاتك وتعيش فترة مناسبة للسفر والتواصل مع الخارج وتعمل على تطوير هوايتك.. بيع وشراء وربح عن طريق التواصل.

القوس:

حتى ساعات الظهر كن دبلوماسياً بكل أعمال ولاسيما مع الشريك لتجني مابنيته.. وبعد الظهر جهز نفسك للمساعدة وربما هي فترة مزعجة قليلاً لكن ربما يحصل تغيير يجلب لك السعادة وتتمتع بشخصية ساحرة وتفرح لتجاوب الغرباء معك في الفترة الأخيرة لتخوض شيئاً متنوعاً بالنسبة للمصاريف أو الواجبات والشهرة.. انتبه من تراجع صحي لك أو لأحد المقربين.

الجدي:

قد تحمل لك الفترة عمل وقرارات سابقة تجلب لك اهتمام بالعمل وتركيزك على الشركاء ومن الظهر لاتهمش وجودهم ولاتعاند وكن مرناً بالتعامل معهم سواء شريك عاطفي أو مهني ويفرض عليك شروط يجب تقبلها وتقضي معهم وقتاً جيداً وتفرح لخبر أو فترة ديناميكة وإيجابية وتسهل كل ماهو مهم بالنسبة لك.

الدلو:

فترة قبل الظهر نشيط وتسيطر على تصرفاتك وتفرح مع الأحبة.. بعد الظهر تكثر الواجبات لذا عليك تنظيم المواعيد وانتبه لصحتك وتكثر حركة التواصل مع المحيط وقد تنجح بدراسات وأبحاث ومؤتمرات.. تفرح لخبر يستحق العمل.. نظم وقتك لكي تتجنب تزامن المسؤوليات لانك تأخذ قسطاً مستحقاً في الوضع الصحي أو المهني.

الحوت:

تكون صبوراً أكثر في الصباح، وتهتم بشؤون العائلة وتجرب القيام ببعض التعديلات.. الفترة القادمة يقترب الحظ منك أكثر وفيها تفاؤل أكثر وقد تغير مكان الإقامة... وفي المساء تجربة استثنائية تلطف الأجواء وفترة بنّاءة ومثمرة.