إصابات كورونا تتجاوز 700 ألف عالميا بينهم 140 الف في امريكا

جهينة نيوز

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 700 ألف حالة على مستوى العالم، وفقا لآخر إحصاء من مركز علوم وهندسة النظم بجامعة "جونز هوبكنز" بينهم 140 الف مصاب في الولايات المتحدة الامريكية.

ومساء الأحد كان هناك أكثر من 704 آلاف حالة إصابة مؤكدة بالمرض على مستوى العالم مع وفاة 33 ألفا و509 حالات، حسبما أظهرت خريطة تفاعلية كشف عنها المركز.

و ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الاثنين، إلى أكثر من 140 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 2400.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 140904 إصابة وحالات الوفاة زادت إلى 2405، فيما لا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي ترصدها كل ولاية على حدة.

وكانت ولاية ماريلاند أعلنت في وقت سابق اليوم حظر التجول في الولاية بدءا من الساعة الثامنة من مساء اليوم.